Что такое Паутина Где вы ее видели чаще всего используют дополнительную литерату??у Напишите как паук плетет и Каковы ее особенности

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Паутина - это затвердевающий на воздухе секрет желез, состоящий в основном из белка. Паук начинает прясть свою паутину так: он прижимает паутинные бородавки к субстрату; при этом небольшая порция выделившегося секрета, застывая, приклеивается к нему. Затем паук продолжает вытягивать вязкий секрет из паутинных трубочек при помощи задних ног. Когда он удаляется от места прикрепления, остальной секрет просто растягивается в быстро затвердевающие нити.