Что такое Паутина Где вы ее видели чаще всего используют дополнительную литерату??у Напишите как паук плетет и Каковы ее особенности

Биология
Что такое Паутина Где вы ее видели чаще всего используют дополнительную литерату??у Напишите как паук плетет и Каковы ее особенности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паутина - это затвердевающий на воздухе секрет желез, состоящий в основном из белка. Паук начинает прясть свою паутину так: он прижимает паутинные бородавки к субстрату; при этом небольшая порция выделившегося секрета, застывая, приклеивается к нему. Затем паук продолжает вытягивать вязкий секрет из паутинных трубочек при помощи задних ног. Когда он удаляется от места прикрепления, остальной секрет просто растягивается в быстро затвердевающие нити.
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