Как трудЯтся животноводы
Окружающий мир
Как трудЯтся животноводы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животноводы ( выводят животных) Они кормят , ухаживают , выгуливают животных .
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