Кто являлся врагом богатыря Рустама (Фирдоуси Шахнаме Рассказ о рождении Сухраба
Литература
Кто являлся врагом богатыря Рустама (Фирдоуси Шахнаме Рассказ о рождении Сухраба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб царь Афрасиаб Коварный враг Рустама Тахамтана, Виновник горьких слез всего Турана. -------------------------------------------------- Афрасиаб
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