Какие особенности строения и поведения паука-крестовика связаны с наземным образом жизни
Биология
Какие особенности строения и поведения паука-крестовика связаны с наземным образом жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Слияние сегментов тела и их специализация; 2. Появление органов воздушного дыхания - легких и трахей; 3. Развитие кутикулы, предохраняющей от потери влаги в воздушной среде. 4. Появление яйцевых оболочек, способных сохранить необходимые условия для развития эмбриона внутри яйца на суше. 5. Плетение паутины и поджидание добычи.
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