Какие особенности строения и поведения паука-крестовика связаны с наземным образом жизни

Гость: Гость:

1. Слияние сегментов тела и их специализация; 2. Появление органов воздушного дыхания - легких и трахей; 3. Развитие кутикулы, предохраняющей от потери влаги в воздушной среде. 4. Появление яйцевых оболочек, способных сохранить необходимые условия для развития эмбриона внутри яйца на суше. 5. Плетение паутины и поджидание добычи.