В первом пучке 6 морковок, а во втором на 2 меньше. Сколько во втором пучке? Сколько ??орковок в двух пучках?

Математика

В первом пучке 6 морковок, а во втором на 2 меньше. Сколько во втором пучке? Сколько ??орковок в двух пучках?

Автор: Гость