В первом пучке 6 морковок, а во втором на 2 меньше. Сколько во втором пучке? Сколько ??орковок в двух пучках?
Математика
В первом пучке 6 морковок, а во втором на 2 меньше. Сколько во втором пучке? Сколько ??орковок в двух пучках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4 морковок во втором6+4=10 морковок в двух
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