Самолёт за 3 ч. пролетел 2550 км.Какое расстояние пролетит самолёт с такой же скоростью за 5 часов?
Математика
Самолёт за 3 ч. пролетел 2550 км.Какое расстояние пролетит самолёт с такой же скоростью за 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2550:3= 850(км)-за 1 час. 2)850*5=4250(км)-за 5 часов Ответ:За 5 ч он пролетит 4250 км.
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