Самолёт за 3 ч. пролетел 2550 км.Какое расстояние пролетит самолёт с такой же скоростью за 5 часов?

Математика

Самолёт за 3 ч. пролетел 2550 км.Какое расстояние пролетит самолёт с такой же скоростью за 5 часов?

Автор: Гость