Допоможіть будь ласка з цим запитанням)) Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: "цього (1086) року зібрав король Альфонсо велике військо... й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але але зібра...

История
Допоможіть будь ласка з цим запитанням)) Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: "цього (1086) року зібрав король Альфонсо велике військо... й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але але зібралося в толедо надто багато людей, і вичерпалися його припаси й довелося маврам здати місто...."? а) Реконкіста б) боротьба з єретиками в) "наступ на Схід" г) комунальний рух.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Реконкіста - відвоювання християнами у маврів Пиренейського півострова.
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