Допоможіть будь ласка з цим запитанням)) Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: "цього (1086) року зібрав король Альфонсо велике військо... й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але але зібра...

История

Допоможіть будь ласка з цим запитанням)) Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: "цього (1086) року зібрав король Альфонсо велике військо... й розпочав облогу міста. Маври добре укріпили Толедо... Але але зібралося в толедо надто багато людей, і вичерпалися його припаси й довелося маврам здати місто...."? а) Реконкіста б) боротьба з єретиками в) "наступ на Схід" г) комунальний рух.

Автор: Гость