Напишите пожалуйста небольшое сочинение, чтобы каждое слово начиналось на букву ??
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Напишите пожалуйста небольшое сочинение, чтобы каждое слово начиналось на букву ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша сажал салат с сабриной.Салат стал сельдереем.Саша и сабрина сбежали с сада.Сбежав из сада Саша сделал сабрине сальто СТАВЬ СПАСИБО И ОТВЕТ ЛУЧШИМ ЕСЛИ ПОМОГ НАДЕЮСЬ ПОМОГ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СТАВЬ ЛУЧШИМ. :)
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