Напишите пожалуйста небольшое сочинение, чтобы каждое слово начиналось на букву ??

Гость: Гость:

Саша сажал салат с сабриной.Салат стал сельдереем.Саша и сабрина сбежали с сада.Сбежав из сада Саша сделал сабрине сальто СТАВЬ СПАСИБО И ОТВЕТ ЛУЧШИМ ЕСЛИ ПОМОГ НАДЕЮСЬ ПОМОГ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СТАВЬ ЛУЧШИМ. :)