Напишите пожалуйста небольшое сочинение, чтобы каждое слово начиналось на букву ??

Русский язык
Напишите пожалуйста небольшое сочинение, чтобы каждое слово начиналось на букву ??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша сажал салат с сабриной.Салат стал сельдереем.Саша и сабрина сбежали с сада.Сбежав из сада Саша сделал сабрине сальто СТАВЬ СПАСИБО И ОТВЕТ ЛУЧШИМ ЕСЛИ ПОМОГ НАДЕЮСЬ ПОМОГ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СТАВЬ ЛУЧШИМ. :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ответьте на вопрос, почему в беге колесниц победить мог один, а награду получить д??угой, который не участвовал в состязаниях?
Ответить
Математика
К разности чисел 34 28 прибавьте9
Ответить
Математика
40:5+3+12=17 расставьте скобки
Ответить
Математика
Найдите значение выражения (-3) - (-2 )+11,5 -4,7
Ответить
Қазақ тiлi
-қор жұрнағы бар сөздер
Ответить