-қор жұрнағы бар сөздер

Қазақ тiлi
-қор жұрнағы бар сөздер
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Гость:
Қор жұрнағы бар сөздер: парақор, жалақор, бәлеқор
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