Пожалуйста, помогите с химией. Заполните пропуски. 1. Для разбавления концентрированной сульфатной кислоты ... надо доливать к ... небольшими порциями. 2. В водных растворах сульфатной кислота диссоциирует на ионы ... .

Химия

Пожалуйста, помогите с химией. Заполните пропуски. 1. Для разбавления концентрированной сульфатной кислоты ... надо доливать к ... небольшими порциями. 2. В водных растворах сульфатной кислота диссоциирует на ионы ... .

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