Пожалуйста, помогите с химией. Заполните пропуски. 1. Для разбавления концентрированной сульфатной кислоты ... надо доливать к ... небольшими порциями. 2. В водных растворах сульфатной кислота диссоциирует на ионы ... .

Химия
Пожалуйста, помогите с химией. Заполните пропуски. 1. Для разбавления концентрированной сульфатной кислоты ... надо доливать к ... небольшими порциями. 2. В водных растворах сульфатной кислота диссоциирует на ионы ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. кислоту....... к воде 2. водорода и сульфат-ионы
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