Выполните действия (2а-b)^2(2а+b)^2 (х-6х^3)^2 (у+b)^2(у-b)^2

Алгебра
Выполните действия (2а-b)^2(2а+b)^2 (х-6х^3)^2 (у+b)^2(у-b)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(2a-b)^2×(2a+b)^2=(4a^2-b^2)×(4a^2+b^2)=16a^2+4a^2b^2-4a^2b^2-2b^2=16a^2-2b^2 2.(x-6x^3)^2=x^2-6x^6 3.(y+b)^2×(y-b)^2=(y^2+b^2)×(y^2-b^2)=2y^2-y^2b^2+y^2b^2-2b^2=2y^2-2b^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать распространенное предложение о том, как называется лестница в метро
Ответить
Физика
Почему реактивный самолет может летать в Верхних слоях атмосферы с большой скоро??тью
Ответить
История
Допоможіть будь ласка з цим запитанням)) Про складову якого процесу йдеться в уривку із джерела: "цього (1086) року зібрав король Альфонсо велике...
Ответить
Алгебра
Найдите число обратное произведению чисел 1/11 и 1/25. ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!
Ответить
Химия
Как из KNO3 получить Cu(NO3)2?
Ответить