Выполните действия (2а-b)^2(2а+b)^2 (х-6х^3)^2 (у+b)^2(у-b)^2
Алгебра
Выполните действия (2а-b)^2(2а+b)^2 (х-6х^3)^2 (у+b)^2(у-b)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(2a-b)^2×(2a+b)^2=(4a^2-b^2)×(4a^2+b^2)=16a^2+4a^2b^2-4a^2b^2-2b^2=16a^2-2b^2 2.(x-6x^3)^2=x^2-6x^6 3.(y+b)^2×(y-b)^2=(y^2+b^2)×(y^2-b^2)=2y^2-y^2b^2+y^2b^2-2b^2=2y^2-2b^2
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