Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 руб. за каждый Сколько д??нег заплатили за все эти шары

Математика
Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 руб. за каждый Сколько д??нег заплатили за все эти шары
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+3=9 шаров всего. 9*5=45 рублей заплатили. Ответ:45 рублей заплатили. Желаю удачи!!!
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