Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 руб. за каждый Сколько д??нег заплатили за все эти шары

Математика

Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 руб. за каждый Сколько д??нег заплатили за все эти шары

Автор: Гость