1 Задача. Стороны одного прямоугольника 12 см 6,6 см.Площадь второго прямоугольника в 11 раз меньше площади первого. Найдите ширину второго прямоугольника если его длина 8 см. 2 Задача. Турист должен был пройти за два дня 25...
Математика
1 Задача. Стороны одного прямоугольника 12 см 6,6 см.Площадь второго прямоугольника в 11 раз меньше площади первого. Найдите ширину второго прямоугольника если его длина 8 см. 2 Задача. Турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошёл 3/7 пути. Сколько км прошёл турист во второй день? МНЕ СРОЧНО НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*6.6=792СМКВ 792:11=72КВСМ 72:8=9СМ ДЛИНА 25.2:7*3=10.8КМ 25 2.-10.8=14.4 КМ
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