1 Задача. Стороны одного прямоугольника 12 см 6,6 см.Площадь второго прямоугольника в 11 раз меньше площади первого. Найдите ширину второго прямоугольника если его длина 8 см. 2 Задача. Турист должен был пройти за два дня 25...

Математика

1 Задача. Стороны одного прямоугольника 12 см 6,6 см.Площадь второго прямоугольника в 11 раз меньше площади первого. Найдите ширину второго прямоугольника если его длина 8 см. 2 Задача. Турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В первый день он прошёл 3/7 пути. Сколько км прошёл турист во второй день? МНЕ СРОЧНО НУЖНО ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость