Придумайте пожалуйста 3 вопроса к этой притче: По дороге шла толпа людей, Каждый нёс по тяжкому кресту. Двигались они немало дней, Отмеряя за верстой версту. Был средь этих путников хитрец. Незаметно к лесу он свернул. И спили...

Обществознание

Придумайте пожалуйста 3 вопроса к этой притче: По дороге шла толпа людей, Каждый нёс по тяжкому кресту. Двигались они немало дней, Отмеряя за верстой версту. Был средь этих путников хитрец. Незаметно к лесу он свернул. И спилил там у креста конец, Чтобы крест не так плечо тянул. И довольный путников догнал, С лёгкой ношей весело идти, Только об одном хитрец не знал, Что ущелье было впереди. И кресты над пропастью легли — Прямо от начала до конца. По крестам они перебрались Все за исключением хитреца. Крест его теперь был слишком мал — Выбрал жребий сам себе хитрец. Свой же крест никто ему не дал, Ведь спасти чужой не может крест. В жизни крест у каждого есть свой. Не спеши свернуть в манящий лес. Знает Бог: несешь ты для чего Этот тяжким кажущийся крест.

Автор: Гость