Блин, да это капец, срочняк, помогите пожалуйста В равнобедренном треугольнике А??С на прямой ВС отмечена точка D так, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а е...

Гость: Гость:

АВ=ВС=5. АС=6. В тр-ках АВС и АСД ∠АВС=∠САД, ∠С - общий, значит все углы в тр-ках равны, значит они подобны. Если тр-ник АВС равнобедренный, то и тр-ник АСД равнобедренный, значит АД=АС=6.