Блин, да это капец, срочняк, помогите пожалуйста В равнобедренном треугольнике А??С на прямой ВС отмечена точка D так, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а е...

Геометрия
Блин, да это капец, срочняк, помогите пожалуйста В равнобедренном треугольнике А??С на прямой ВС отмечена точка D так, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а его основание равно 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=ВС=5. АС=6. В тр-ках АВС и АСД ∠АВС=∠САД, ∠С  - общий, значит все углы в тр-ках равны, значит они подобны. Если тр-ник АВС равнобедренный, то и тр-ник АСД равнобедренный, значит АД=АС=6.
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