Помогите номер 7 и 8 заранее спасибо.
Математика
Помогите номер 7 и 8 заранее спасибо.
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Гость:
7)5 пар 10 ботинок 8)
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