Речення зі словом презавзятий
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Речення зі словом презавзятий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомок гетьмана дурного, і презавзятий патріот.
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