Речення зі словом презавзятий

Українська мова
Речення зі словом презавзятий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомок гетьмана дурного, і презавзятий патріот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В СЛОВАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СКЛОНЕНИЯ. лесу.солнышко.день.жителей.лужа.кустик.ивы.??очками. край.леса.лосиха.лосенком.ветки.сок.солнце.шорох.малыш....
Ответить
Алгебра
Решите неравенство 3-3(9-8x)>_8x+56
Ответить
Геометрия
Помогите решить: Дано треугольник DCK-п/у KM I CD, угол K= 90 градусов MC=8 MD=6 Найти sinC cosC tg C
Ответить
Русский язык
Как можно перенести слово (объявление)
Ответить
Українська література
Власні враження від прочитаного " Кавказ" Т.Шевченко ? Віршований розмір
Ответить