Дан прямоугольный треугольник abc: (угол с =90).прямая bd перпендикулярна плоскости abc. ,точка k принадлежит cd.найдите угол между прямыми ac и bk.

Математика
Дан прямоугольный треугольник abc: (угол с =90).прямая bd перпендикулярна плоскости abc. ,точка k принадлежит cd.найдите угол между прямыми ac и bk.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это получается пирамида. Очевидно, что отрезок BK перпендикулярен к AC, так же как и его проекция BC. В общем случае, так как плоскость BDC перпендикулярна к ABC, то угол между BK и AC равен углу ACB, в данном случае - он прямой.
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