Найдите синус, косинус и тангенс острых углов прямоугольного треугольника с кате??ом 40 см. и гипотенузой 41 см.

Геометрия

Найдите синус, косинус и тангенс острых углов прямоугольного треугольника с кате??ом 40 см. и гипотенузой 41 см.

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