Решите задачу с помощью уравнения: "Если задуманное число вычесть из 337, то получится 176. Каково задуманное число?" Помогите плиииииииииииииииз!!!!! Спасибо заранее

Математика
Решите задачу с помощью уравнения: "Если задуманное число вычесть из 337, то получится 176. Каково задуманное число?" Помогите плиииииииииииииииз!!!!! Спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
337-176=161 это и есть задуманное число
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