Решите задачу с помощью уравнения: "Если задуманное число вычесть из 337, то получится 176. Каково задуманное число?" Помогите плиииииииииииииииз!!!!! Спасибо заранее

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: "Если задуманное число вычесть из 337, то получится 176. Каково задуманное число?" Помогите плиииииииииииииииз!!!!! Спасибо заранее

Автор: Гость