Выполните вычитание дробей: 38/55 -10/33. Если можно, то сократите получившуюся в резул??тате вычитания дробь. В ответе укажите ее знаменатель.
Математика
Выполните вычитание дробей: 38/55 -10/33. Если можно, то сократите получившуюся в резул??тате вычитания дробь. В ответе укажите ее знаменатель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38/55-10/33=114/165-50/165=64/165 сократить вроде нельзя
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