Выполните вычитание дробей: 38/55 -10/33. Если можно, то сократите получившуюся в резул??тате вычитания дробь. В ответе укажите ее знаменатель.

Математика

Выполните вычитание дробей: 38/55 -10/33. Если можно, то сократите получившуюся в резул??тате вычитания дробь. В ответе укажите ее знаменатель.

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