Бутан ----gt; бутин -----gt; бутаналь ----gt; бутановая кислота ----gt; этиловый эфир бутановой кислот
Химия
Бутан ----gt; бутин -----gt; бутаналь ----gt; бутановая кислота ----gt; этиловый эфир бутановой кислот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-CH2-CH3 ---Pt,t--> CH3-CH2-C(тройная связь)CH + 2H2 СH3-CH2-C(тройная связь)CH + H2O -----> CH3-CH2-CH2-CH=O CH3-CH2-CH2-CH=O + Ag2O ---NH3р-р---> СH3-CH2-CH2-COOH + 2Ag CH3-CH2-CH2-COOH + CH3-CH2-OH ---H2SO4---> CH3-CH2-CH2-C(O)-O-CH2-CH3 + H2O Кстати, бутановую кислоту еще называют масляная.
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