Какой знак будет иметь произведение шести множителей, если 3 из них положительны, ?? остальные - отрицательны???
Математика
Какой знак будет иметь произведение шести множителей, если 3 из них положительны, ?? остальные - отрицательны???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если три отрицательные, то их произведение отрицательно. У положительных положительно. Минус на плюс дает минус. Отрицательно.
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