На одну чашку весов положили кусок мыла на другую чашку три четвертых такого же куска и еще гирю в 50 граммах и все находится в равновесии Найдите массу куска мыла

Математика

На одну чашку весов положили кусок мыла на другую чашку три четвертых такого же куска и еще гирю в 50 граммах и все находится в равновесии Найдите массу куска мыла

Автор: Гость