На одну чашку весов положили кусок мыла на другую чашку три четвертых такого же куска и еще гирю в 50 граммах и все находится в равновесии Найдите массу куска мыла
Математика
На одну чашку весов положили кусок мыла на другую чашку три четвертых такого же куска и еще гирю в 50 граммах и все находится в равновесии Найдите массу куска мыла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса куска мыла Х г. Составим уравнение по условию задачи и решим его. х=3\4х+50 1\4х=50 х=200. Ответ: 200 г..
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