Упростите выражение: (х-4)(х+2)-(х-2)^2

Алгебра
Упростите выражение: (х-4)(х+2)-(х-2)^2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+2x-4x-8 - x^2 +4x-4 = 2x-12
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