составить уравнение молекулярное и электоронный баланс алюминий+азотная кислота (разб) =gt; нитрат алюминия + нитрат аммония + вода
Химия
составить уравнение молекулярное и электоронный баланс алюминий+азотная кислота (разб) =gt; нитрат алюминия + нитрат аммония + вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al⁰ + HN⁺⁵O₃ = Al⁺³(NO₃)₃ + N⁺³H₄NO₃ + H₂O Al⁰ - 3e = Al⁺³ 2 процесс окисления, восстановитель N⁺⁵ + 2e =N⁺³ 3 процесс восстановления, окислитель 8Al + 30HNO₃ = 8Al(NO₃)₃ + 3NH₄NO₃ + 9H₂O
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