Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 10м/с,определите на какой высоте кинетическая энергия камня уменьшится в 5 раз,сопр...

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На поверхности земли полная механическая энергия камня равна: mυ²/2 = K₀ +П₀ = mυ²/2, П₀ = 0 На высоте h полная механическая энергия камня равна: Kh + Пh = mυ²/2, т. е. полная механическая энергия сохраняется! т. к. на высоте h Kh = 1/5 * K ₀, то 1/5 *mυ²/2 + gmh = mυ²/2 mυ²/2 - 1/5 * mυ²/2 = gmh 1/2 * υ² - 1/10 * υ² = gh = 10 м/с * √0,4/10 м/с² = 2 м 0,4 υ² = gh => h = υ*√0,4/g =