Скажите пожалуйста) Черты и сходства и различия климата в субтропическом поясе.Объясните причины различия и назовите основные климатообразующие. факторы,характерные для каждой из климатических областей.(Северная Америка)
География
Скажите пожалуйста) Черты и сходства и различия климата в субтропическом поясе.Объясните причины различия и назовите основные климатообразующие. факторы,характерные для каждой из климатических областей.(Северная Америка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные: Область средиземноморского климата. Область муссонного субтропического климата. Область морского субтропического климата.
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