Скажите пожалуйста) Черты и сходства и различия климата в субтропическом поясе.Объясните причины различия и назовите основные климатообразующие. факторы,характерные для каждой из климатических областей.(Северная Америка)

География

Скажите пожалуйста) Черты и сходства и различия климата в субтропическом поясе.Объясните причины различия и назовите основные климатообразующие. факторы,характерные для каждой из климатических областей.(Северная Америка)

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