3 3/4:7 1/5=? зддесь все правильно. например 3 3/4 это 3 целых и 3/4

Математика
3 3/4:7 1/5=? зддесь все правильно. например 3 3/4 это 3 целых и 3/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/4  : 7 1/5 = 15/4 : 36/5 = 15/4  *  5/36 =  25/48
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