3 3/4:7 1/5=? зддесь все правильно. например 3 3/4 это 3 целых и 3/4
Математика
3 3/4:7 1/5=? зддесь все правильно. например 3 3/4 это 3 целых и 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/4 : 7 1/5 = 15/4 : 36/5 = 15/4 * 5/36 = 25/48
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