Проволока длиной 2,5 м имеет диаметр 1 мм (d) , найти сопротивление проволоки, если эт?? константан Нам дали ещё [S=3,14xd^2/4] - это помогли там с формулой и [4,7x10^-7] Пожалуйста, заранее спасибо ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Физика

Проволока длиной 2,5 м имеет диаметр 1 мм (d) , найти сопротивление проволоки, если эт?? константан Нам дали ещё [S=3,14xd^2/4] - это помогли там с формулой и [4,7x10^-7] Пожалуйста, заранее спасибо ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

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