Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. Через два часа расстояние между ними было 330 км. Скорость одного мотоциклиста 87 км в час. С какой скоростью ехал второй

Математика

Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. Через два часа расстояние между ними было 330 км. Скорость одного мотоциклиста 87 км в час. С какой скоростью ехал второй

Автор: Гость