Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. Через два часа расстояние между ними было 330 км. Скорость одного мотоциклиста 87 км в час. С какой скоростью ехал второй
Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. Через два часа расстояние между ними было 330 км. Скорость одного мотоциклиста 87 км в час. С какой скоростью ехал второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87*2=174КМ 330-174=166КМ 166:2=83КМ
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