Разложить на множители 9y²-(3+2y)²
Алгебра
Разложить на множители 9y²-(3+2y)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9у²-9+4у²=12у²-9 ;можно еще и 12у² перевести тогда будет 9у²-9+4у²=144у-9.
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