Решите. Только распишите все плз

Алгебра
Решите. Только распишите все плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cˇ3+cˇ2.d - c.dˇ2=c.(2cˇ2 +cd-dˇ2) xˇ3-xˇ2y-xyˇ2+yˇ3 = xˇ3+yˇ3 -xy.(x+y)= (x+y)(xˇ2-xy +yˇ2) - xy.(x+y)= =(x+y).(xˇ2-xy+yˇ2 -xy)= (x+y)(xˇ2-2xy+yˇ2) = (x+y)(x-y)(x-y)
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