Наведені іменники поставте в родовому відмінку однини. Голос, колос, пирій, час, ??ісяць, понеділок, спокій, сміх, урок, обрій, роман, вплив, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, комиш, очерет, зміст, ґрунт, гурт, ...

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Наведені іменники поставте в родовому відмінку однини. Голос, колос, пирій, час, ??ісяць, понеділок, спокій, сміх, урок, обрій, роман, вплив, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, комиш, очерет, зміст, ґрунт, гурт, гурток, біль, степ, лист, кожух, керівник, погляд, луг, трамвай, Урал, Буг, Дніпро, Тетерів, Кавказ, край, шлях, ранок, телефон, гусак, папір, комар, абажур.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голосом,колосом,часом,місяцем,понеділком,спокоєм.сміхом,уроком,обрієм,романом ,впливом
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