Придумать предложения начинающиеся с одной и той же Буквы
Русский язык
Придумать предложения начинающиеся с одной и той же Буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Привет Пашка,пойдем погуляем. 2)Машина мама метала мяч. 3)Весна,ворчала Валентина. 4)лисица лeжала и лизала лединец.
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