Помогите заполнить таблицу (Первый столбик)Примеры проявления страха: 1.опасение 2.тревора 3.боязнь 4.испуг 5.ужас (Второй столбик)Польза страха: 1.остарожность 2. (?) 3.(?) 4.(?) 5.(?) (Третий столбик) вред стр...

Обществознание

Помогите заполнить таблицу (Первый столбик)Примеры проявления страха: 1.опасение 2.тревора 3.боязнь 4.испуг 5.ужас (Второй столбик)Польза страха: 1.остарожность 2. (?) 3.(?) 4.(?) 5.(?) (Третий столбик) вред страха: 1.сомнение 2.(?) 3.(?) 4.(?) 5.(?)

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