Помогите заполнить таблицу (Первый столбик)Примеры проявления страха: 1.опасение 2.тревора 3.боязнь 4.испуг 5.ужас (Второй столбик)Польза страха: 1.остарожность 2. (?) 3.(?) 4.(?) 5.(?) (Третий столбик) вред стр...

Обществознание
Помогите заполнить таблицу (Первый столбик)Примеры проявления страха: 1.опасение 2.тревора 3.боязнь 4.испуг 5.ужас (Второй столбик)Польза страха: 1.остарожность 2. (?) 3.(?) 4.(?) 5.(?) (Третий столбик) вред страха: 1.сомнение 2.(?) 3.(?) 4.(?) 5.(?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Испуг боязнь опасение ужас тревога                                                            первый столбик               
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