1.какие продукты образуются при полном окислении жиров и углеводов? а) вода и углекислый газ б)аммиак в)минеральные соли 2.какое из перечисленных веществ способно откладываться в печени в качестве резерва? а)белки б)жиры в)у...
Биология
1.какие продукты образуются при полном окислении жиров и углеводов? а) вода и углекислый газ б)аммиак в)минеральные соли 2.какое из перечисленных веществ способно откладываться в печени в качестве резерва? а)белки б)жиры в)углеводы 3.нехватка витаминов ведет к а)гиповитаминозу б)гипервитаминозу в)авитаминозу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) вода и углекислый газ 2. б) углеводы 3. в) авитаминозу
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