Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения

Математика
Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V собств.=28 км/ч; V против течения=25,8 км/ч
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