Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения
Математика
Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V собств.=28 км/ч; V против течения=25,8 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите заполнить таблицу (Первый столбик)Примеры проявления страха: 1.опасение 2.тревора 3.боязнь 4.испуг 5.ужас (Второй столбик)П...
Биология
Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 1. двойное оплодотворение 2. отсутствие сосудов 3. преобладание спорофита 4...
Окружающий мир
Информатика