Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения

Математика

Скоромть катера по течению реки равна 30.2км/ч.аскорость течения 2.2км/ч наидите собственую скорость катера и его скоростьпротив течения

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