Мустафа выпил ...стакана воды емкостью...мл.Сколько это миллилитров? Реши те задачи, вставив вместо точек числа.
Математика
Мустафа выпил ...стакана воды емкостью...мл.Сколько это миллилитров? Реши те задачи, вставив вместо точек числа.
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Гость:
Где количество? Где емкость одного стакана?
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