Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому это соединение относится Соединение Класс соединений 1) бутаналь А) амины 2)бутанол-1 Б) амонокислоты 3)бутин-1 В) арены 4)метилбензол ...

Химия

Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому это соединение относится Соединение Класс соединений 1) бутаналь А) амины 2)бутанол-1 Б) амонокислоты 3)бутин-1 В) арены 4)метилбензол Г) алкины Д) спирты Е) альдегиды

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