Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому это соединение относится Соединение Класс соединений 1) бутаналь А) амины 2)бутанол-1 Б) амонокислоты 3)бутин-1 В) арены 4)метилбензол ...

Химия
Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому это соединение относится Соединение Класс соединений 1) бутаналь А) амины 2)бутанол-1 Б) амонокислоты 3)бутин-1 В) арены 4)метилбензол Г) алкины Д) спирты Е) альдегиды
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бутаналь -        Е) альдегид Бутанол-1 -       Д)спирт Бутин-1              Г) алкин Метилбензол-   В) арен
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