Массовая доля водорода в соединении ЭН4 равна 12.5%. Название элемента Э в соединени??: А)кремний В)хлор С)азот Д)титан Е)углерод Почему?
Химия
Массовая доля водорода в соединении ЭН4 равна 12.5%. Название элемента Э в соединени??: А)кремний В)хлор С)азот Д)титан Е)углерод Почему?
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