Сочините сказку про животных.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

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Сочините сказку про животных.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда-то в лесу родился олененок и был он такой красавец все звери смотрели на него,и вот однажды этот олененок встретил оленя это был его папа, вот его папа показал что его в будущем,
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