Сочините сказку про животных.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Русский язык
Сочините сказку про животных.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда-то в лесу родился олененок и был он такой красавец все звери смотрели на него,и вот однажды этот олененок встретил оленя это был его папа, вот его папа показал что его в будущем,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Массовая доля водорода в соединении ЭН4 равна 12.5%. Название элемента Э в соединени??: А)кремний В)хлор С)азот Д)титан Е)углерод Почему?
Химия
Установите соответствие между названием органического соединения и классом, к которому это соединение относится Соединение Класс соединений 1) ...
Русский язык