1. Мотоциклист проехал 3ч со скоростью 60км / ч. За сколько часов он проедет то же рас??тояние со скоростью 45км/ч? 2. Задана функция вида y = 18 - 2x . Найдите несколько значений y задав значения x 3. Задана функция вида y =...

Математика

1. Мотоциклист проехал 3ч со скоростью 60км / ч. За сколько часов он проедет то же рас??тояние со скоростью 45км/ч? 2. Задана функция вида y = 18 - 2x . Найдите несколько значений y задав значения x 3. Задана функция вида y = 30/x. Найдите несколько значений y задав значения x 5. Задана функция вида y = 2x. Найдите несколько значений y, задав значения x 6. Из 18 т железной руды выплавляют 10 т железа. Сколько тонн железа можно выплавить из 36 тонн руды.

Автор: Гость