1. Мотоциклист проехал 3ч со скоростью 60км / ч. За сколько часов он проедет то же рас??тояние со скоростью 45км/ч? 2. Задана функция вида y = 18 - 2x . Найдите несколько значений y задав значения x 3. Задана функция вида y =...
Математика
1. Мотоциклист проехал 3ч со скоростью 60км / ч. За сколько часов он проедет то же рас??тояние со скоростью 45км/ч? 2. Задана функция вида y = 18 - 2x . Найдите несколько значений y задав значения x 3. Задана функция вида y = 30/x. Найдите несколько значений y задав значения x 5. Задана функция вида y = 2x. Найдите несколько значений y, задав значения x 6. Из 18 т железной руды выплавляют 10 т железа. Сколько тонн железа можно выплавить из 36 тонн руды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3=180КМ 180:45=4ЧАСА 18:10=1.8Т 36:1.8=20Т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какую функцию выполняют лёгкие, кожа и почки в организме человека? 1) удаляют нен??жные вещества 2) регулируют температуру тела 3) перенося...
Русский язык
Биология