I2+K2SO3+KOH=KI+K2SO4+H20 Овр пожалуйста, очень надо
Химия
I2+K2SO3+KOH=KI+K2SO4+H20 Овр пожалуйста, очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I2(ст.ок. 0)+1e=2I (ст.ок. -1) | о-ль | 2|, S(ст.ок +4) -2e=S(ст.ок.+6) |в-ль | 1 | I2+K2SO3+2KOH=2KI+K2SO4+H2O
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