Помоите пж дам 29 баллов новгород занятие внутренняя политика князя и погода

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Помоите пж дам 29 баллов новгород занятие внутренняя политика князя и погода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только на етот ответ дай 29 балов что я сейчас пишу и в коментах я напишу ответ
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