1. Стороны треугольника равны 4 см и 3 см, а угол между ними -135 . Найдите медиану треу??ольника, проведенную к его третьей стороне. 2. Определите ,остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является треугольник со сторона...

Геометрия
1. Стороны треугольника равны 4 см и 3 см, а угол между ними -135 . Найдите медиану треу??ольника, проведенную к его третьей стороне. 2. Определите ,остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является треугольник со сторонами 4см,5 см и 7 см. 3. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 7 см, 15 см, 20 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) тупоугольный 1) по идее должна получится длина медианы равная половине третьей стороны
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