1)сумма трёх разных четырёхзначных чисел равна22531.Чему может быть равно наименьше?? из них?Указание:для того чтобы одно из слагаемых было наименьшим другие два слагаемых должны быть по возможности наибольшими .В этом случае н...

Математика
1)сумма трёх разных четырёхзначных чисел равна22531.Чему может быть равно наименьше?? из них?Указание:для того чтобы одно из слагаемых было наименьшим другие два слагаемых должны быть по возможности наибольшими .В этом случае наибольшие четырёхзначные числа равны9999 и 9998
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если наибольшие четырёхзначные числа в данном случае равны 9999 и 9998, то наименьшее из них - 22531-9999-9998=2534.
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