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Разобрать букву Я по звукам
Русский язык
Разобрать букву Я по звукам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[й] [a] это звуки буквы а
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