Кто написал картину "Встреча Александра Великого и Диогена"?
История
Кто написал картину "Встреча Александра Великого и Диогена"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картину написал Пьер Поль Пьюджет
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