1 Кончается лето .2 Всё ярче костре листопада. 3 Берёзы и клёны осень покрасила в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила. Из предложения 1-3 выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне

Русский язык

1 Кончается лето .2 Всё ярче костре листопада. 3 Берёзы и клёны осень покрасила в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила. Из предложения 1-3 выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне

Автор: Гость